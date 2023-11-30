Solidaritas Nahdliyin dan Alumni PMII Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar-Mahfud MD (Sapu Jagat) mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3 itu. Dukungan itu diyakini membuat basis suara Ganjar-Mahfud bertambah besar.

Deklarasi itu dilakukan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara itu berlangsung Kamis (30/11/2023) sore.

Ketua Sapu Jagat, Abdul Wahid, menjelaskan mereka siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Sapu Jagat bakal fokus mengenalkan paslon nomor urut 3 itu kepada masyarakat di akar rumput.