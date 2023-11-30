Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Solidaritas Nahdliyin dan Alumni PMII Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:13 WIB
Solidaritas Nahdliyin dan Alumni PMII Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Alumni PMII deklarasi dukung Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar-Mahfud MD (Sapu Jagat) mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3 itu. Dukungan itu diyakini membuat basis suara Ganjar-Mahfud bertambah besar.

Deklarasi itu dilakukan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara itu berlangsung Kamis (30/11/2023) sore.

 BACA JUGA:

Ketua Sapu Jagat, Abdul Wahid, menjelaskan mereka siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Sapu Jagat bakal fokus mengenalkan paslon nomor urut 3 itu kepada masyarakat di akar rumput.

Halaman:
1 2
      
