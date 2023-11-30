Ganjar-Mahfud Didukung Solidaritas Nahdliyin dan Alumni PMII: Harap Bisa Lanjutkan Perjuangan Gus Dur

JAKARTA - Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar-Mahfud MD (Sapu Jagat) mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 3 itu.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid, berharap paslon Partai Perindo itu bisa melanjutkan perjuangan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Harapan itu disampaikan Yenny saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sapu Jagat untuk Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

"Saya mewakili banyak identitas hari ini, mulai dari identitas di Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun komunitas keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU semuanya gabung di sini (Sapu Jagat)," ujar Yenny.

"Ini tentunya menguatkan sekali hati kita, semangat kita, untuk ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti suara hati umat dan pemimpin yang bagi saya pribadi bisa melanjutkan perjuangannya Gus Dur," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, anak dari Presiden ke-4 RI Gus Dur itu berharap jaringan Sapu Jagat maupun PMII dapat mengajak masyarakat untuk membuat Pemilu 2024 semakin bermartabat. Dia juga berharap potensi konflik pada masa kampanye dapat ditekan sekecil mungkin.