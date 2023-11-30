Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lantunan Sholawat Sambut Kedatangan Mahfud MD di Ponpes Nur Antika Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:23 WIB
Lantunan Sholawat Sambut Kedatangan Mahfud MD di Ponpes Nur Antika Tangerang
Mahfud MD. (Foto: MPI)
TANGERANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Mahfud MD menyambangi Pondok Pesantren Nur Antika di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/11/2023). Cawapres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo ini tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.

Kedatangan Cawapres nomor urut 3 tersebut pun disambut meriah oleh para santri. Mereka melantunkan Ayat Suci Alquran dan Sholawat nabi.

 BACA JUGA:

Setibanya, Mahfud langsung menemui Pimpinan pondok pesantren Nur Antika, Encep Subandi. Baru kemudian, melakukan dialog kebangsaan dengan para pemuka agama se-Tangerang Raya.

