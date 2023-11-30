Lantunan Sholawat Sambut Kedatangan Mahfud MD di Ponpes Nur Antika Tangerang

TANGERANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Mahfud MD menyambangi Pondok Pesantren Nur Antika di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/11/2023). Cawapres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo ini tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.

Kedatangan Cawapres nomor urut 3 tersebut pun disambut meriah oleh para santri. Mereka melantunkan Ayat Suci Alquran dan Sholawat nabi.

Setibanya, Mahfud langsung menemui Pimpinan pondok pesantren Nur Antika, Encep Subandi. Baru kemudian, melakukan dialog kebangsaan dengan para pemuka agama se-Tangerang Raya.