Tersangka Pembunuhan Mahasiswa UI Segera Disidang, Terancam Hukuman Mati

DEPOK - Berkas perkara pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) oleh tersangka Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) telah dinyatakan P21 atau lengkap dan segera disidangkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Alfa Dera membenarkan bahwa berkas perkara penelitian tahap dua juga telah dicocokkan. Dengan pasal berlapis yang disangkakan, tersangka terancam hukuman mati.

"Berkas perkaranya sebelumnya beberapa hari lalu telah kita nyatakan lengkap secara formil dan materiil atau P21 kemudian sesuai dengan ketentuan SOP-nya penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti tadi sudah diserahkan tersangka dan barang buktinya kita lakukan penelitian bahwa tersangka identitas sesuai dengan yang ada di berkas perkara dan objeknya sesuai dengan berkas perkara," kata Dera saat dihubungi, Kamis (30/11/2023).

"Pasal yang disangkakan sesuai berkas perkara yang dinyatakan lengkap Pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau 365 ayat 3 KUHP terkait dengan pasal yang diterapkan apabila terbukti di pengadilan 340 KUHP terkait pembunuhan berencana maka tersangka terancam dengan pidana mati," tambahnya.

Dera menjelaskan penyidik Polres Metro Depok menyerahkan berkas perkara lengkap dengan tersangka Altaf dan barang bukti telah diserahkan ke Kejari Depok pada hari ini.

Ia pun menyebut sejumlah barang bukti mulai dari peranti elektronik, pisau lipat hingga kain dan plastik pembungkus jasad MNZ yang ditemukan di sebuah Indekos kawasan Beji, Depok.

"Tadi siang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Metro Depok, barang bukti itu ada puluhan item kurang lebih mulai dari laptop, handphone milik korban, laptop korban, handphone milik tersangka A dan alat barang bukti yang digunakan untuk menghabisi untuk merampas nyawa korban mulai dari pisau lipat sampai dengan plastik dan kain yang digunakan untuk membungkus jenazah korban," ujarnya.

Lebih lanjut, Dera menyebut tahapan selanjutnya Jaksa Peneliti akan segera melimpahkan kasus pembunuhan tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk mulai disidangkan.