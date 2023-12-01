Jenderal Maruli Simanjuntak akan Sertijab sebagai KSAD Hari Ini

JAKARTA - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dari Jenderal Agus Subiyanto menjadi Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD), hari ini, Jumat (1/12/2023).

Sertijab tersebut, akan dilakukan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat pada pukul 07.00 WIB.

Maruli sendiri resmi dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pangkat Maruli Simanjuntak dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal TNI.

Kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 TNI Tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak M.Sc., NRP 1920030770270, dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," demikian keputusan presiden yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Setelah itu, Presiden Jokowi pun melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Maruli Simanjuntak. Maruli pun kini berpangkat Jenderal TNI.