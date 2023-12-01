Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Maruli Simanjuntak akan Sertijab sebagai KSAD Hari Ini

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:13 WIB
Jenderal Maruli Simanjuntak akan Sertijab sebagai KSAD Hari Ini
Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik jadi KSAD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dari Jenderal Agus Subiyanto menjadi Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD), hari ini, Jumat (1/12/2023).

Sertijab tersebut, akan dilakukan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat pada pukul 07.00 WIB.

Maruli sendiri resmi dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pangkat Maruli Simanjuntak dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal TNI.

Kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 TNI Tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira TNI atas nama Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak M.Sc., NRP 1920030770270, dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," demikian keputusan presiden yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Setelah itu, Presiden Jokowi pun melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan Maruli Simanjuntak. Maruli pun kini berpangkat Jenderal TNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Maruli Simanjuntak KSAD TNI AD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655/viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement