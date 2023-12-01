BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Diguyur Hujan saat Libur Nataru 2024, Ini Daftarnya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah daerah di Indonesia akan diguyur hujan sedang hingga lebat saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, prediksi dari BMKG saat ini menggunakan super komputer atau high performance computer sehingga bisa memprakirakan potensi hujan di hari, tanggal, bahkan daerah mana saja.

“Kami sudah memprediksi potensi hujannya di hari-hari atau tanggal apa saja di daerah mana saja. Bedanya dengan tahun lalu resolusinya 9 km, kali ini 3 kali lebih tinggi resolusinya adalah 3 km,” ungkap Dwikorita saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, dikutip Jumat (1/12/2023).

“Kenapa demikian? Karena kali ini kami sudah mengembangkan teknologi prakiraannnya dengan super komputer atau high performance computer dengan kapasitas 1,3 petaflop. Juga menghitung interaksi antara atmosfer dan lautan. Tahun-tahun sebelumnya kami prakiraan cuaca itu hanya menghitung atmosfer, lautan dihitung sendiri, tapi kali ini terintegrasi,” jelasnya.

Dwikorita mengatakan dari hasil prediksi tersebut, bisa diperkirakan sebaran zona-zona dengan hujan intensitas lebat yang bisa terlihat baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Halmahera dan di Papua untuk periode sebelum Natal.

“Kemudian setelah Natal di sini wilayahnya sedikit bergeser namun potensi hujan dengan intensitas lebat masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian setelah tanggal 1 Januari yaitu periode 2 hingga 8 Januari hujan lebat masih terjadi,” ujar Dwikorita.

Ia mengungkapkan BMKG memprediksi puncak hujan di sebagian wilayah Indonesia akan terjadi di bulan Januari.

“Prediksi kami puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia terjadi di bulan Januari dan bisa juga sebagian wilayah yang lain di bulan Desember, sebagian wilayah di bulan Februari. Namun Januari ini di sebagian besar wilayah Indonesia.”