Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tekan Kasus DBD, Menko PMK Dorong Pemanfaatan Bakteri Wolbachia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:55 WIB
Tekan Kasus DBD, Menko PMK Dorong Pemanfaatan Bakteri Wolbachia
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong pemanfaatan bakteri Wolbachia belakangan menjadi temuan baru yang dapat digunakan untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti penyebab kasus demam berdarah dengue (DBD).

Bakteri Wolbachia diketahui merupakan bakteri alami yang banyak ditemui pada berbagai jenis serangga. Melalui riset ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti World Mosquito Program (WMP), bakteri Wolbachia yang disuntikkan ke nyamuk Aedes aegypti mampu mencegah replikasi virus dengue yang menjadi sumber penyakit DBD.

Muhadjir menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran tim peneliti pemanfaatan nyamuk yang memiliki bakteri Wolbachia yang telah berupaya keras selama 12 tahun dalam melakukan uji coba saintifik hingga empat fase yang mengambil lokus di Yogyakarta.

Dia juga mendukung penuh implementasi pemanfaatan bakteri baik ini agar dapat digunakan untuk masyarakat. Penyebarluasan informasi perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat percaya dengan hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan.

“Saya kira, kita perlu terus menggencarkan informasi dari sisi keamanan dan melakukan filtering terhadap isu-isu yang kontraproduktif terhadap upaya kita untuk menangani masalah penyakit ini yang cukup memakan korban di Indonesia,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (1/12/2023).

Muhadjir meminta berbagai provinsi untuk dapat membantu mensosialisasikan informasi mengenai manfaat baik bakteri Wolbachia kepada masyarakatnya. “Kemenko PMK terbuka untuk menerima permohonan bantuan jika diperlukan upaya koordinasi teknis lebih lanjut yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar sekaligus Peneliti Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada Adi Utarini mengatakan, upaya penelitian yang telah dilakukan selama 12 tahun di wilayah Yogyakarta telah terbukti aman bagi manusia dan mampu mengurangi replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti.

“Riset 12 tahun teknologi nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia di Yogyakarta menghasilkan penurunan 77 persen kejadian dengue dan 86 persen rawat inap di rumah sakit akibat dengue,” ucap Utarini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024242/pemprov-jakarta-segera-sebar-nyamuk-wolbachia-di-wilayah-kembangan-wHENDpEh6K.jpg
Pemprov Jakarta Segera Sebar Nyamuk Wolbachia di Wilayah Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/338/3015868/waspada-1-991-kasus-dbd-di-depok-3-orang-meninggal-dunia-lXaSR5641x.jpg
Waspada! Ada 1.991 Kasus DBD di Depok, 3 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/525/3006185/waspada-23-255-warga-jabar-terserang-dbd-sepanjang-2024-193-meninggal-dunia-4JznjZuTZr.jpg
Waspada! 23.255 Warga Jabar Terserang DBD Sepanjang 2024, 193 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/340/3005902/waspada-dbd-di-lampung-capai-3-316-kasus-12-orang-meninggal-dunia-GnFpcT3lrB.jpg
Waspada! DBD di Lampung Capai 3.316 Kasus, 12 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/338/2988750/kasus-dbd-di-depok-tembus-328-satu-pasien-meninggal-dunia-AnhoOyCOn9.jpg
Kasus DBD di Depok Tembus 328, Satu Pasien Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/338/2987865/dbd-meningkat-di-jakarta-pj-gubernur-minta-warga-pakai-lotion-antinyamuk-QqVZvtelm4.jpg
DBD Meningkat di Jakarta, Pj Gubernur Minta Warga Pakai Lotion Antinyamuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement