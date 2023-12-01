Sah! Agus Subiyanto Serahkan Jabatan KSAD ke Maruli Simanjuntak

JAKARTA - Jenderal Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) setelah serah terima jabatan (sertijab) dari Jenderal Agus Subiyanto di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Sertijab diserahkan oleh Agus selaku mantan KSAD yang kini menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Yudo Margono.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sertijab dilakukan pada pukul 08.10 WIB. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, Maruli dilantik sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Agus Subiyanto yang diangkat menjadi Panglima TNI. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Rabu (29/11/2023).

Maruli yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 89/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Setelah dilantik menjadi KSAD, pangkat Maruli Simanjuntak naik satu tingkat menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 TNI Tahun 2023 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI.