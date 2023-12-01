Mulai Kampanye di NTT, Ganjar Pranowo Acungkan Salam 3 Jari

KUPANG - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo akan melakukan kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jum'at (1/12/2023). Usai tiba di Bandara El Tari Kupang, NTT, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang, NTT, untuk menunaikan ibadah salat Jumat.

Terlihat kendaraan yang ditumpanginya Ganjar, melintas usai dirinya selesai melaksanakan salat Jumat. Pria berambut putih sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam 3 jari kepada awak media.

Terdengar di sekitar lokasi, bocah Sekolah Dasar (SD) yang masih menggunakan seragam sekolah berteriak mengungkap rasa cintanya kepada Ganjar Pranowo.

"I love you Pak Ganjar," teriak bocah SD.

Selanjutnya, iringan-iringan mobil Ganjar bergerak menuju, Masjid Raya Nurussa'adah yang juga lokasi pusat dakwah Islam di NTT. Di halam komplek masjid tersebut juga terdapat kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Ir Soekarno Nomor 24, Fontein, Kupang, NTT.

Rencana, setelah selesai mengadakan pertemuan dengan MUI NTT, Ganjar akan menghadiri acara di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan akan bertemu Uskup Agung Kupang.