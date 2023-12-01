Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Warga Kupang, Ganjar Disambut Pantun dan Disematkan Selendang Khas Daerah

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:10 WIB
Disambut Warga Kupang, Ganjar Disambut Pantun dan Disematkan Selendang Khas Daerah
Ganjar Pranowo saat tiba di Kupang (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG - Kedatangan Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo di Kupang, Nusa Tenggara Timur diterima hangat oleh warga dan tokoh adat, Jumat (1/12/2023). Mereka menyambut mulai dari Bandara El Tari Kupang, dengan pantun dan menyematkan kain tenun khas daerah setempat.

Ganjar yang mengenakan kemeja hitam itu tiba sekira pukul 12.05 waktu setempat. Rasa gembira tampak dari wajah warga dan tokoh masyarakat yang telah menanti di pintu keluar bandara.

Sejumlah tokoh adat Sangkar Natoni Kupang yang diketuai Kasper Yusak Lona langsung menyematkan selendang kepada Ganjar. Kemudian mengucapkan pantun "selamat datang" berbahasa Kupang, secara spontan.

"Hari ini kita menyambut kedatangan Pak Ganjar di Kupang," ujar Kasper Yusak Lona.

Menurutnya, warga dan tokoh adat merasa senang dengan kehadiran calon presiden berambut putih itu. Karena, hanya Ganjar yang mampu memberikan harapan baru bagi Kupang dan Nusa Tenggara Timur.

"Senang Pak Ganjar bisa ke sini. Kami sambut dengan pemberian selendang dan pantun secara spontan. Harapannya, Pak Ganjar bisa membawa Kupang lebih baik," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement