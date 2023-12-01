Disambut Warga Kupang, Ganjar Disambut Pantun dan Disematkan Selendang Khas Daerah

KUPANG - Kedatangan Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo di Kupang, Nusa Tenggara Timur diterima hangat oleh warga dan tokoh adat, Jumat (1/12/2023). Mereka menyambut mulai dari Bandara El Tari Kupang, dengan pantun dan menyematkan kain tenun khas daerah setempat.

Ganjar yang mengenakan kemeja hitam itu tiba sekira pukul 12.05 waktu setempat. Rasa gembira tampak dari wajah warga dan tokoh masyarakat yang telah menanti di pintu keluar bandara.

Sejumlah tokoh adat Sangkar Natoni Kupang yang diketuai Kasper Yusak Lona langsung menyematkan selendang kepada Ganjar. Kemudian mengucapkan pantun "selamat datang" berbahasa Kupang, secara spontan.

"Hari ini kita menyambut kedatangan Pak Ganjar di Kupang," ujar Kasper Yusak Lona.

Menurutnya, warga dan tokoh adat merasa senang dengan kehadiran calon presiden berambut putih itu. Karena, hanya Ganjar yang mampu memberikan harapan baru bagi Kupang dan Nusa Tenggara Timur.

"Senang Pak Ganjar bisa ke sini. Kami sambut dengan pemberian selendang dan pantun secara spontan. Harapannya, Pak Ganjar bisa membawa Kupang lebih baik," ucapnya.