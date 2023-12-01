Persiapan Gibran Hadapi Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024

SOLO - Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersiap menghadapi debat Capres-Cawapres pertama pada, 12 Desember 2023 mendatang. Ia mengaku akan melibatkan sejumlah tokoh.

Acara debat 12 Desember 2023 mendatang menjadi debat tahap pertama dari 5 tahap yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi menjadi tema pada debat pertama itu.

"Ya, sudah dipersiapkan," katanya di Balai Kota Solo, Jumat (1/12).

Gibran juga mengaku melibatkan sejumlah tokoh dalam proses persiapan menuju debat pertama. Namun demikian, ia enggan menyebutkan tokoh-tokoh itu.

"Nanti ada (melibatkan tokoh, red.)," kata dia.

Selain itu, Gibran juga mengungkapkan bahwa dirinya akan berkolaborasi dengan pasangannya yakni Prabowo Subianto selama persiapan. "Iya (kolaborasi dengan Prabowo, red.)," tutupnya.

Berikut adalah jadwal debat Capres-Cawapres lanjutan:

- Debat II tanggal 22 Desember 2023

Tema: Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional

- Debat III tanggal 7 Januari 2024

Tema: Ekonomi (kerakyatan dan digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, serta Infrastruktur.