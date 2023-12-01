Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Kampanye ke Kupang, Cerita Warga Rela Menunggu di Bandara El Tari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:27 WIB
Ganjar Kampanye ke Kupang, Cerita Warga Rela Menunggu di Bandara El Tari
Warga Kupang saat menunggu Ganjar di Bandara El Tari (foto: dok MPI)
KUPANG - Calon Presiden Ganjar Pranowo akan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (1/12/2023). Warga yang telah mengetahui kedatangan Ganjar rela menunggu di Bandara El Tari Kupang, NTT.

Ganjar dan rombongan tiba di Bandara sekitar pukul 11.52 WITA, namun salah satu warga Joice Hani telah menunggu kedatangannya pria berambut putih itu sejak pukul 10.00 WITA. Dirinya rela menempuh waktu selama satu jam lebih dari tempat tinggal hanya untuk bertemu Ganjar.

"(Saya) Dari Kabupaten Kupang. Jadi memang dapat informasi bahwa Pak Ganjar mau datang jadi kami datang untuk lihat Pak Ganjar," ucap Joice kepada MNC Portal Indonesia, di Bandara El Tari Kupang, NTT.

Dirinya mengaku tak kuasa membendung rasa senangnya ketika melihat secara langsung seorang Ganjar Pranowo. Meski tidak bisa berfoto bersama Ganjar, dirinya cukup senang, Ganjar rela menyodorkan tangan untuk bersalaman dengannya.

