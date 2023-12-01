Jubir Dokter Terawan Jabat Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengumumkan deretan tokoh yang menjadi juru kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 tersebut. Berdasarkan salinan dokumen, nama Oktafiandi masuk dalam jajaran Direktorat Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud.

Pria yang juga Caleg PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat X itu menjelaskan, posisi tersebut adalah amanah baru yang siap ia emban untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

“Pidato Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) kemarin membakar semangat rakyat, dan mengingatkan kita pada zaman sebelum reformasi," kata Okta dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, orang nomor satu di PDIP adalah simbol perlawanan terhadap kejinya rezim Orde Baru. Beliau merasakan betul kerasnya perjuangan di zaman itu, sehingga membuahkan sebuah kemenangan, yaitu reformasi, dan melahirkan sistem demokrasi yang mestinya kita bisa nikmati sekarang.

"Akhir-akhir ini Ibu Mega mulai tidak nyaman dengan kondisi negara dan demokrasi kita, terlebih setelah Putusan MK. Kekuatan Negara kita adalah sistem hukum, tapi itu sepertinya diciderai dan dipertontonkan secara telanjang," jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Sekretariat Direktoran Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf ini mengatakan, saat ini di kanal media sosial sudah banyak para tokoh yang meluapkan kekecewaannya.

"Ini menjadi pengingat bagi millenial untuk kembali membaca sejarah. Bagaimana susahnya memperjuangkan reformasi," ungkapnya.

"Dikampus-kampus sudah mulai banyak panggung mimbar bebas yang digagas oleh para dosen, akedemisi, mahasiswa, guru besar, hingga para budayawan dan tokoh-tokoh lainnya," pungkasnya.