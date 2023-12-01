Ini Jadwal Debat Capres-Cawapres yang Berlangsung 5 Kali dengan Tema Berbeda

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis jadwal pelaksanaan dan tema debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres), untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Debat tersebut berlangsung pada Desember 2023 sampai Februari 2024.

Debat berlangsung lima kami dengan tema yang berbeda-beda di Jakarta. Berikut jadwalnya :

1. Debat pertama pada Selasa (12/12/2023) bertema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua pada Jumat, (22/12/2023) bertema Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional.