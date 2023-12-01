Panglima TNI Berduka Gugurnya Dua Prajurit di Papua

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut berdukacita atas gugurnya dua prajurit TNI di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis, 30 November 2023 kemarin karena di serang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Dikabarkan dua prajurit tersebut merupakan Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) gugur.

"Dengan adanya prajurit yang gugur, saya selaku Panglima TNI berduka cita pada prajurit-prajurit terbaik kita," kata Agus di Mabes AD, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Agus mengatakan, pihaknya akan memenuhi kewajiban dan hak bagi anggota keluarga yang ditinggalkan dari kejadian nahas tersebut.

"Kewajibannya, hak-haknya akan kita penuhi, ada dari Asabri itu Rp450 juta, kemudian juga ada 12 kalau gaji, itu satu tahun ya, kita berikan gaji penuh, ada dari BRI, BJN, kurang lebih hampir Rp600 juta lebih lah, per orang nya," ucap Agus.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan penyerangan terharap pasukan TNI di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis, 30 November 2023.

Akibat penyerangan tersebut, dikabarkan dua prajurit Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) gugur.