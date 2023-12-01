Viral Bocah Gagal Juara Renang, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates pada episode Jumat (1/12/2023) berisikan beberapa berita yang menarik dan viral. Ada video viral seorang anak menangis dan ditenangkan ibunya, karena tidak menjadi juara di ajang pekan olahraga pelajar kabupaten Sleman.

Padahal dari rekaman pertandingan, terlihat bocah berusia sembilan tahun tersebut menjadi juara dua lomba renang 100 meter gaya bebas putra. Akan tetapi, saat pengumuman pemenang, nama Egi justru menghilang.

Kendati orang tua mengajukan protes, juri berkilah keputusan tidak bisa diganggu gugat dengan alasan yang berhak protes hanyalah tim official peserta lomba.

Pascaviral, pihak dinas pemuda dan olahraga kabupaten sleman melakukan pertemuan dengan panitia lomba. akhirnya diputuskan juara dua kembar. Artinya Egi tetap akan mendapatkan hak yang sama sebagai juara dua nomor 100 meter gaya bebas.

Sementara itu, musisi Taylor Swift pada senin lalu mengumumkan bahwa film The Eras Tour, akan dirilis untuk platform streaming. Perilisan tersebut menurut jadwal akan dilakukan pada hari ulang tahun Taylor, pada 13 desember 2023.

Sebagai tambahan film tersebut akan menyertakan lagu-lagu dari tur yang tidak termasuk dalam rilis film versi bioskop. Total akan ada tiga tambahan lagu untuk film the eras tour versi streaming.