Masuki Masa Pensiun, Irjen Firman Shantyabudi Serahkan Jabatan Kakorlantas ke Kapolri

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Firman Shantyabudi memasuki masa pensiun pada 17 November 2023. Ia pun menyerahkan jabatan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Iya betul (Irjen Firman menyerahkan jabatan)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).

Karena belum ada pengganti Irjen Firman Shantyabudi, sementara jabatan Kakorlantas diemban Brigadir Jenderal Polisi Aan Suhanan yang merupakan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri.

"Ya betul untuk lakhar (pelaksana harian) Bjp Aan," katanya.

Di sisi lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan mengatakan, usia Firman telah 58 tahun sejak 17 November 2023.

Ramadhan mengatakan, pengganti Firman masih digodok. Kata dia, tak ada kendala dalam mencari sosok yang pantas duduk di kursi Kakorlantas. Namun, masih menunggu telegram rahasia (TR) mutasi dari Kapolri.