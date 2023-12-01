Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hadiri Pembukaan WCAS COP28 di Dubai Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |14:22 WIB
Jokowi Hadiri Pembukaan WCAS COP28 di Dubai Hari Ini
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Jumat, 1 Desember 2023. Mengawali agendanya, Presiden akan menuju Expo City Dubai, Dubai untuk menghadiri pembukaan World Climate Action Summit (WCAS) pada COP28 yang diselenggarakan Al Waha Theatre, Dubai Exhibition Center (DEC).

Jokowi juga akan menyampaikan pernyataan nasional dalam pertemuan WCAS COP28 tersebut. Selanjutnya, Presiden Jokowi direncanakan mengikuti Leaders’ Event: Transforming Food Systems in the Face of Climate Change.

Di sela-sela kegiatan WCAS COP28 di Dubai, Presiden akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di Bilateral Room, DEC.

Sementara pada malam harinya, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Zayed Sustainability Prize di Al Wasl Plaza. Setelahnya, Presiden akan menghadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Presiden PEA Mohammed bin Zayed dan Presiden Brazil Lula da Silva di Surreal Falls, Expo City Dubai.

Dalam rangkaian kegiatan WCAS COP28, Presiden akan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

(Arief Setyadi )

      
