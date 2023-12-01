Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Cimanggis, Lahan Subur yang Dijadikan Vila Gubernur Jenderal Belanda

Clarissa Andarini , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |14:31 WIB
Sejarah dan Asal Usul Cimanggis, Lahan Subur yang Dijadikan Vila Gubernur Jenderal Belanda
Sejarah dan asal usul Cimanggis. (Foto: PPID Cimanggis)
A
A
A

JAKARTA - Terletak di Kota Depok, Jawa Barat dan tepat terbelah oleh Jalan Raya Bogor yang menjadi pintu masuk Jakarta dan Bogor, Kecamatan Cimanggis rupanya menyimpan kisah sejarah dan asal usul nama yang menarik untuk diulas.

Kecamatan Cimanggis sendiri memiliki asal-usul nama yang berasal dari bahasa Sunda. Cimanggis merupakan gabungan dari kata “cai” dan “manggis”. Dalam bahasa Sunda arti kata “Cai” adalah air, sedangkan “mangga” merupakan nama sebuah buah yang pada saat itu menjadi buah yang ditanam pada perkebunan yang terletak di Cimanggis.

 BACA JUGA:

Jika ditarik ulur ke belakang, daerah Cimanggis memiliki sejarah dengan para keluarga kolonial Belanda yang tinggal di Indonesia. Pada tahun 1745, dibangun sebuah Villa di Buitenzorg oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Wilayah tersebut disebut juga dengan sebutan Land Yemans.

Selain dibangun villa, wilayah Cimanggis ini dikenal dengan lahan yang subur milik keluarga Yemans. Sehingga mulai ditanami perkebunan manggis, yang kemudian dirawat secara turun menurun.

Di tahun berikutnya sekitar 1842, mulai dibangun pos Trans-Java yang menghubungkan beberapa wilayah termasuk Lands Yemans, yang kemudian diganti menjadi Lands Cimanggis.

 BACA JUGA:

Pada masa tersebut, Land Cimanggis memegang posisi yang penting karena kerap dijadikan sebagai tempat bermalam dan tempat beristirahat bagi para pendatang yang ingin menginap dari Batavia ke Buitenzorg atau sebaliknya. Wilayah Cimanggis juga merupakan bagian dari Kawedan Jonggol dan pembantu Kawedan Cibinong.

Seiring berkembangnya waktu, kini Cimanggis telah resmi dibentuk menjadi salah satu Kecamatan di Kota Depok. Pembentukan kecamatan tersebut seiring dengan penetapan Depok menjadi Kota Administratif, tepatnya pada tahun 1999.

Kecamatan Cimanggis yang memiliki luas 2.158 hektar, kiini terbagi atas 6 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.

Saat ini Cimanggis termasuk kedalam tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Depok. Dengan total masyarakat yang berdomisili di Cimanggis sebanyak 265 ribu jiwa.

Padatnya penduduk yang tinggal di wilayah ini disebabkan karena mudahnya akses jalan dan wilayah yang cukup strategis yaitu berada di antara Jalan Raya Bogor. Kemudian terdapat berbagai akses jalan tol yang dapat digunakan seperti Tol Jagorawi, Tol Cijago (Cinere-Jagorawi), serta Tol Cimanggis-Cibitung.

