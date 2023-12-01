Majukan Indonesia Timur, Ganjar-Mahfud Akan Mulai dengan Berantas KKN

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bertekad untuk memajukan Indonesia timur. Untuk itu, ia merasa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus diberantas.

Menurutnya, sejarah reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari KKN serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan KKN.

Ia pun mencontohkan kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Ia berkata, Ganjar sangat fokus memperhatikan pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembenahan sistem agar terhindar dari praktik KKN.