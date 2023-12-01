Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kebocoran Data Pemilih di KPU, Ganjar: Segera Ditindaklanjuti dan Transparan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |14:44 WIB
Soal Kebocoran Data Pemilih di KPU, Ganjar: Segera Ditindaklanjuti dan Transparan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Kupang (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG - Calon Presiden Ganjar Pranowo meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), segera menindaklanjuti perihal kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Sebab bila ditangani lambat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu akan menurun.

"Saya minta untuk segera di tindak lanjuti jangan sampai kepercayaan masyarakat kepada KPU hilang," kata Ganjar di Gereja Masehi Injil di Timor, Nusantara Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).

Dia meminta KPU dalam menyelesaikan perkara ini bisa bekerja secara transparan. Agar publik bisa menyikapi permasalahan itu dengan baik tanpa adanya rasa kecemasan.

"Maka soal kebocoran ini segera dibuka kepada publik apa persoalannya dan bagaimana kita menyiapkan itu," sambungnya.

KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kombinasi antar lembaga tersebut diharapkan mampu menanggulangi peretasan ini agar memastikan pemilu berjalan dengan aman.

"Saya kira banyak instrumen yang bisa kita pakai untuk mengamankan itu dan KPU harus bisa membuktikan bahwa itu akan aman," katanya.

Untuk diketahui, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

