Sejarah dan Asal Usul Beji Depok, Berawal dari Kedatangan Mbah Raden Wujud Beji

JAKARTA - Beji, sebuah kecamatan yang berada di Kota Depok, memiliki akar sejarah yang unik dan penuh warna. Menurut legenda yang tersebar di masyarakat, nama Beji tidak hanya sekedar kata, melainkan merupakan jejak spiritual yang berasal dari seorang ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas wilayah ini.

Inilah sekilas tentang perjalanan sejarah dan asal usul Beji Depok yang menarik untuk dijelajahi.

Cerita dimulai dengan kedatangan seorang ulama yang bernama Mbah Raden Wujud Beji. Ulama tersebut datang ke wilayah ini dengan tujuan mulia, yakni untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam misi dakwahnya, Mbah Raden Wujud Beji membuka sebuah sumur di daerah tersebut.

Keistimewaan sumur ini tidak terletak pada sekadar air yang keluar, melainkan pada berkah yang melimpah yang disertai dengan kegunaan praktis. Air yang keluar dari sumur tersebut tidak hanya menjadi sumber kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi kunci kesuburan untuk kegiatan pertanian.

Dengan memberkati tanah sekitarnya, Mbah Raden Wujud Beji menciptakan lingkungan yang produktif dan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Beji. Desa awalnya hanya dihuni oleh sejumlah kecil orang, namun seiring berjalannya waktu, desa tersebut mengalami pertumbuhan pesat.

Jumlah penduduknya bertambah, dan Beji mulai berkembang menjadi sebuah desa yang ramai. Proses perkembangan ini tidak hanya mencakup segi demografis, tetapi juga memunculkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan desa, wilayah tersebut semakin dikenal sebagai tempat yang kaya akan sumber air. Nama Beji pun muncul sebagai refleksi dari keberlimpahan air yang terus mengalir dari sumur yang dibuka oleh Mbah Raden Wujud Beji.

Nama ini kemudian melekat kuat dan menjadi identitas dari Kecamatan Beji di Kota Depok. Kecamatan Beji terdiri dari tiga kelurahan utama, yaitu Kelurahan Beji, Kelurahan Tanah Baru, dan Kelurahan Pondok Cina.

Ketiganya menjadi bagian integral dari keseluruhan identitas Beji yang heterogen dan kaya akan keberagaman sosial dan budaya. Sejarah dan asal usulnya menciptakan fondasi kuat yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari penduduk Beji.