HOME NEWS NASIONAL

Bos Hotel Alexis Alex Tirta: Firli Berikan Uang Sewa Rumah Kertanegara Rp650 Juta Tunai!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:49 WIB
Bos Hotel Alexis Alex Tirta: Firli Berikan Uang Sewa Rumah Kertanegara Rp650 Juta Tunai!
Bos Alexis Alex Tirta Diperiksa/Foto: MNC Portal
JAKARTA  - Bos Hotel Alexis sekaligus Ketua Harian PP PBSI, Tirta Juana Darmadji alias Alex Tirta mengaku bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Firli Bahuri memberikan uang sewa rumah Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan secara tunai.

Hal tersebut ia ungkap kepada penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023).

"Tunai, uang (diberikan kepada saya secara) tunai," kata Alex usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, uang sebesar Rp650 juta itu diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Lebih lanjut ia mengakui, dirinya sempat bertemu dengan Firli Bahuri.

Diketahui, hari ini tersangka Firli Bahuri juga diperiksa soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Tadi ada sempat ketemu juga (sama Firli). Ya sempat sebatas salam aja yah,"pungkasnya.

Diketahui, Alex Tirta memenuhi panggilan penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

