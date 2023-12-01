Kampanye di Banten, Mahdud MD: Pilih Pemimpin yang Bisa Dipercaya

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pesan persaudaraan saat hadiri acara Halaqah Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (Malnu) Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, semua umat wajib dapat perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi. Pesan ini harus terus didengungkan jelang Pemilu 2024. Ia pun mengajak umat Islam agar merawat demokrasi. Salah satunya, warga dapat memilih pemimpin yang bisa dipercaya.

"Saya tidak akan menyarankan, menyuruh, pilih siapa. Saudara nilai semua calon yang ada. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon. Silakan bandingkan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa," tutur Mahfud.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan fiqih politik negara yakni, rakyat harus memilih wakil dan pemimpin yang bisa dipercaya. Pilihan rakyat jangan karena ada tekanan.

"Jangan karena ditekan oleh Koramil, Polres, Kodim. Kalau ditekan iya-iya aja tapi pas nyoblos, nyoblos yang bisa dipercaya," terang Mahfud.

"Boleh saya bicara begitu? Boleh karena ini adalah masa kampanye. Tapi saya kampanye tentang kejujuran bukan mengkampanyekan tentang diri saya," tegasnya.

(Awaludin)