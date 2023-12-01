Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap Penahanan Tersangka Firli Bahuri Belum Diperlukan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:32 WIB
Polri Ungkap Penahanan Tersangka Firli Bahuri Belum Diperlukan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif sekaligus tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) belum ditahan.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan, penahanan terhadap Firli Bahuri belum diperlukan.

"Belum diperlukan," kata Arief Adiharsa menjawab pertanyaan alasan Firli belum ditahan usai pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (1/12/2023).

Diketahui, penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri telah memeriksa Firli usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan kepada SYL.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189052//viral-w6Oh_large.jpg
Buru Tersangka, Bareskrim Tingkatkan Kasus Kayu Gelondongan Banjir Sumatera ke Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185949//kecelakaan_di_lampung-OkJC_large.jpg
Kurir Narkoba Ajak Istri saat Ambil Ratusan Ribu Ekstasi Sebelum Kecelakaan di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement