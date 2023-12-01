Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Dicecar 40 Pertanyaan Seputar Pemerasan SYL, Termasuk soal Transaksi Penukaran Valas

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:05 WIB
Firli Bahuri Dicecar 40 Pertanyaan Seputar Pemerasan SYL, Termasuk soal Transaksi Penukaran Valas
Firli Bahuri usai diperiksa penyidik (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri dicecar sebanyak 40 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (1/12/2023).

"Tersangka diperiksa sebanyak 40 pertanyaan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa, Jumat (1/12/2023) malam.

Arief menjelaskan, ada tujuh poin yang dititikberatkan. Pertama, perihal hak-hak Firli Bahuri sebagai tersangka. Kedua, soal peristiwa pertemuan dan penerimaan hadiah atau janji.

"Ketiga, komunikasi yang menggunakan bukti digital, transaksi penukaran valas," ujar Arief.

Keempat, kata Arief, mengenai transaksi penukaran valas. Kelima, jabatannya sebagai pimpinan KPK meliputi kewajiban dan larangannya.

Selain itu, penyidik juga mencecar Firli soal harta kekayaan dan LHKPN. Kemudian, aset atau harta kekayaan lainnya yang masih dimiliki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183286//viral-nhiB_large.jpg
Roy Suryo Cs Haqul Yakin Tidak Ditahan Usai Diperiksa, Kembali Sindir Firli Bahuri dan Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138638//kpk-3bMr_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Firli Bahuri Dituduh Bocorkan OTT Hasto dan Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/338/3124573//firli_bahuri-oGaA_large.jpg
Polisi Kebut Lengkapi Berkas Perkara Firli Bahuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124318//kpk-VzJC_large.jpg
Polda Metro Akan Tetapkan Tersangka dalam Kasus Firli Bahuri, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124299//firli_bahuri_3_kali_ajukan_praperadilan-3RAB_large.jpg
Firli Bahuri 3 Kali Ajukan Praperadilan, Polda Metro: Tak Pengaruhi Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123874//eks_ketua_kpk_firli_bahuri_bertemu_dengan_syl-IGsg_large.jpg
Firli Bahuri Cabut Lagi Gugatan Praperadilan Tersangka Suap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement