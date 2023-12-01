Firli Bahuri Sempat Menyapa Alex Tirta saat Pemeriksaan di Bareskrim

JAKARTA - Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri mengaku sempat saling pandang dengan saksi Alex Tirta saat hendak menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (1/12/2023).

"Kita tidak membahas sesuatu tetapi memang ruangan terbuka tentulah kita saling pandang kita juga bersapa karena beliau juga teman lama saya sahabat lama saya pemain bulu tangkis," kata Firli setelah pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jumat (1/12/2023).

Namun Firli tidak menjelaskan apakah peristiwa saling pandang itu terjadi sebelum atau sesudah pemeriksaan.

Di sisi lain, Bos Alexis sekaligus Ketua Harian PP PBSI, Tirta Juana Darmadji alias Alex Tirta juga mengaku sempat bertemu Firli Bahuri.

"Tadi ada sempet ketemu juga (sama Firli). Ya sempet sebatas salam aja yah," kata Alex usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Diketahui, hari ini penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri memeriksa Firli Bahuri, Alex Tirta hingga Brigadir Jenderal Polisi Anom Wibowo, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, Firli Bahuri dicecar sebanyak 40 pertanyaan.

"Tersangka diperiksa sebanyak 40 pertanyaan," kata Arief Adiharsa, Jumat (1/12/2023) malam.