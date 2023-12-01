Soal Debat di Pilpres 2024, Mahfud MD: Calon Pemimpin Harus Siap

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Partai Perindo Mahfud MD menegaskan dirinya siap untuk menghadapi debat Pilpres 2024 yang akan digelar perdana pada 12 Desember 2023 mendatang.

Mahfud pun menegaskan bahwa sebagai calon pemimpin harus siap adu gagasan. “Saya siap debat khusus maupun tidak khusus, namanya calon pemimpin harus siap,” tegasnya usai menghadiri Mukernas MUI, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Lebih lanjut, Mahfud juga merespon Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merubah format yang meniadakan debat khusus bagi cawapres seperti tahun 2019. “Kalau ditiadakan atau tidak ditiadakan ya terserah KPU aja kan KPU yang ngatur.”

Mahfud kembali menegaskan bahwa dirinya siap untuk debat Pilpres. Meski begitu, dia enggan merespon ketika ditanya awak media jika debat khusus cawapres ditiadakan justru bisa membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres di Pilpres 2024.

“Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU telah menetapkan debat capres-cawapres Pemilu 2024 akan dilaksanakan setidaknya lima kali yakni Selasa 12 Desember 2023, Jumat 22 Desember 2023, Minggu 7 Januari 2024, Minggu 21 Januari 2024, dan Minggu 4 Februari 2024.