Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Debat di Pilpres 2024, Mahfud MD: Calon Pemimpin Harus Siap

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:30 WIB
Soal Debat di Pilpres 2024, Mahfud MD: Calon Pemimpin Harus Siap
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Partai Perindo Mahfud MD menegaskan dirinya siap untuk menghadapi debat Pilpres 2024 yang akan digelar perdana pada 12 Desember 2023 mendatang.

Mahfud pun menegaskan bahwa sebagai calon pemimpin harus siap adu gagasan. “Saya siap debat khusus maupun tidak khusus, namanya calon pemimpin harus siap,” tegasnya usai menghadiri Mukernas MUI, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Lebih lanjut, Mahfud juga merespon Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merubah format yang meniadakan debat khusus bagi cawapres seperti tahun 2019. “Kalau ditiadakan atau tidak ditiadakan ya terserah KPU aja kan KPU yang ngatur.”

Mahfud kembali menegaskan bahwa dirinya siap untuk debat Pilpres. Meski begitu, dia enggan merespon ketika ditanya awak media jika debat khusus cawapres ditiadakan justru bisa membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres di Pilpres 2024.

“Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU telah menetapkan debat capres-cawapres Pemilu 2024 akan dilaksanakan setidaknya lima kali yakni Selasa 12 Desember 2023, Jumat 22 Desember 2023, Minggu 7 Januari 2024, Minggu 21 Januari 2024, dan Minggu 4 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement