HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Teater Indonesia Kita di TIM, Mahfud MD: Menarik dan Penuh Kritik Sosial

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:13 WIB
Saksikan Teater Indonesia Kita di TIM, Mahfud MD: Menarik dan Penuh Kritik Sosial
Mahfud MD tonton teater di TIM (Foto: MPI)
JAKARTA - Cawapres Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan nomor urut 3, Mahfud MD menyaksikan Teater Indonesia Kita bertajuk 'Musuh Bebuyutan' yang dilakoni Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Inaya Wahid, Marwoto dan lainnya di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Mahfud MD tiba di TIM sekitar pukul 20.39 WIB disambut seorang simpatisan hendak berswafoto. Mahfud terlihat mengenakan jaket bercorak warna-warni dengan kemeja putih lengkap dengan pengawalan aparat keamanan.

Mahfud mengaku tertarik menghadiri pentas teater yang dilakukan Butet Cs. Menurutnya teater yang dihelat pasti menarik dan penuh dengan kritik sosial.

"Ketika Butet dan kawan-kawan tampil pasti selalu menarik dan penuh kritik sosial untuk mengingatkan kita sendiri sebagai bangsa. Itulah sebabnya saya selalu menyempatkan diri," kata Mahfud MD.

Sebagai informasi, KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang bagi pasangan Capres-Cawapres.

(Fakhrizal Fakhri )

      
