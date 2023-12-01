Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kiai Se-Tangerang Raya Mantapkan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |00:56 WIB
Kiai Se-Tangerang Raya Mantapkan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Para Kyai se-Tangerang Raya mendeklarasikan dukungannya terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi tersebut disampaikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Antika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/11/2023) malam.

"Kami kyai se-Tangerang Raya mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," teriak para kyai.

 BACA JUGA:

Diketahui, sebelum deklarasi para kyai bersama santri di Ponpes tersebut melakukan dialog kebangsaan dengan tema Jaminan Hukum Kesejahteraan Dunia Pesantren. Di mana dalam dialog tersebut, Mahfud menjadi pembicara kunci.

Halaman:
1 2
      
