Kiai Se-Tangerang Raya Mantapkan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud

TANGERANG - Para Kyai se-Tangerang Raya mendeklarasikan dukungannya terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi tersebut disampaikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Antika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/11/2023) malam.

"Kami kyai se-Tangerang Raya mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," teriak para kyai.

Diketahui, sebelum deklarasi para kyai bersama santri di Ponpes tersebut melakukan dialog kebangsaan dengan tema Jaminan Hukum Kesejahteraan Dunia Pesantren. Di mana dalam dialog tersebut, Mahfud menjadi pembicara kunci.