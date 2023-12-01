Hujan Deras Akibatkan Sejumlah Jalan di Depok Tergenang Banjir

DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok membuat sejumlah ruas jalan mengalami banjir. Aktivitas masyarakat mengalami ganguan akibat air yang tak cepat surut.

Dihimpun dari berbagai sumber dan dari sejumlah media sosial, banjir terjadi di sejumlah titik di antaranya Gang Nangka, Cimanggis Depok. Sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut terlihat mogok hingga didorong.

Banjir juga terjadi di kawasan Deppen, Depok. Tingginya genangan air saat diterjang menggunakan kendaraan motor seperti ombak besar menyapu.

Kemudian kawasan yang selalu menjadi langganan banjir yaitu Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Sukmajaya, Jalan Pekapuran. Banjir di jalan tersebut diakibatkan karena luapan sungai yang tak mampu menampung debit air.

"Beberapa wilayah di Depok terendam banjir malam ini. Di daerah kalian giman nih?," kata akun Instagram Infodepok24 jam, Jumat (1/12/2023).

