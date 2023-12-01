Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Akibatkan Sejumlah Jalan di Depok Tergenang Banjir

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |02:04 WIB
Hujan Deras Akibatkan Sejumlah Jalan di Depok Tergenang Banjir
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok membuat sejumlah ruas jalan mengalami banjir. Aktivitas masyarakat mengalami ganguan akibat air yang tak cepat surut.

Dihimpun dari berbagai sumber dan dari sejumlah media sosial, banjir terjadi di sejumlah titik di antaranya Gang Nangka, Cimanggis Depok. Sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut terlihat mogok hingga didorong.

BACA JUGA:

Banjir Rendam Mampang Depok, Warga: Gimana ini Pak Wali Kota Nggak Ada Perubahan 

Banjir juga terjadi di kawasan Deppen, Depok. Tingginya genangan air saat diterjang menggunakan kendaraan motor seperti ombak besar menyapu.

Kemudian kawasan yang selalu menjadi langganan banjir yaitu Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Sukmajaya, Jalan Pekapuran. Banjir di jalan tersebut diakibatkan karena luapan sungai yang tak mampu menampung debit air.

BACA JUGA:

Banjir di Jakarta Meluas, 69 RT Terendam 

"Beberapa wilayah di Depok terendam banjir malam ini. Di daerah kalian giman nih?," kata akun Instagram Infodepok24 jam, Jumat (1/12/2023).

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Deras Banjir Depok Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement