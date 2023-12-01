Masuk Desember, Hujan Intai Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Jumat (1/12/2023). Sejumlah wilayah diguyur hujan dari siang hingga malam.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca Ibu Kota Jakarta berawan dan cerah berawan pada pagi hari. Hanya Kepulauan Seribu yang mengalami hujan ringan.

Hujan intensitas sedang terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari.

Sementara hujan terjadi merata di seluruh wilayah Jakarta pada malam hari. Rinciannya, hujan ringan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sementara Kepulauan Seribu hujan sedang.