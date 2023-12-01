Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

24 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Pagi Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:24 WIB
24 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Pagi Ini
Sebanyak 24 RT di Jakarta masih terendam banjir pagi ini. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan ada 24 RT yang masih terendam banjir karena limpasan Kali Ciliwung di Jakarta Timur hingga Jumat (1/12/2023) pukul 08.00 WIB.

BPBD DKI mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi dampak genangan.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda Jakarta pada Kamis (30/11/2023) dan Jumat (1/12/2023).

Hal ini menyebabkan kenaikan di sejumlah pintu air yang ada di sekitar wilayah DKI Jakarta, di antaranya kenaikan status Pos Depok Siaga 3 (waspada) pada Kamis (30/11) pukul 20.00 WIB, Pos Pesanggrahan Siaga 3 (waspada) pada Kamis (30/11) pukul 01.00 WIB.

Kemudian Pos Angke Hulu Siaga 3 (waspada) pada Kamis (30/11) pukul 04.00 WIB, Pintu Air Manggarai Siaga 3 (waspada) pada Jumat (1/12) pukul 02.00 WIB dan Pos Sunter Hulu Siaga 2 (Siaga) pada Kamis (30/11) pukul 23.00 WIB serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 25 RT saat ini menjadi 24 RT atau 0,078% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Isnawa, Jumat (1/12/2023) dalam keterangannya.

24 RT yang masih tergenang banjir tersebut diantaranya yakni 2 RT di Kelurahan Bidara Cina, 10 RT di Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian 30 cm hingga 150 cm (1,5 meter).

Kemudian ada 7 RT di Kelurahan Cawang tergenang banjir dengan ketinggian 30 cm sampai dengan 170 cm (1,7 meter). Ada 5 RT di Kelurahan Cililitan tergenang banjir dengan ketinggian 1 meter hingga 1,2 meter.

