Ada Demo, Jalan Sekitar Patung Kuda dan Kedubes AS Ditutup

JAKARTA - Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan penutupan akses jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada Jumat (1/12/2023) pagi.

Hal tersebut seperti diunggah akun Instagram TMC Polda Metro Jaya pada Pukul 08.44 WIB.

"Dit Lantas PMJ melakukan penutupan di Bundaran Patung Kuda Monas antispasi kegiatan masyarakat," tulis admin akun tersebut.

Bagi pengguna jalan yang hendak melintas di lokasi tersebut pihak kepolisian melakukan rekayasa jalur.

Untuk arus lalu lintas dari Jl. MH Thamrin dan Budi Kemuliaan yang menuju Jl. Medan Merdeka Barat/Harmoni dialihkan menuju JI Medan Merdeka Selatan

Sedangkan dari laporan warga disebutkan ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Sejumlah barikade menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Jl. Ridwan Rais. Pengendara bermotor dialihkan lurus ke arah Stasiun Gambir Jakarta Pusat pada Jumat.

