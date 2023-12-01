Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Potensi Hujan Intensitas Tinggi di Jabodetabek Awal Desember

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:18 WIB
Waspada! Potensi Hujan Intensitas Tinggi di Jabodetabek Awal Desember
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan intensitas tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Memasuki awal Desember 2023, secara umum wilayah Jabodetabek sudah mulai memasuki awal musim hujan, dan berdasarkan analisis dinamika atmosfer dalam sepekan ini dapat dianalisis bahwa terdapat potensi peningkatan kondisi cuaca di wilayah Indonesia termasuk wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari ke depan,” ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam keterangan resminya, Jumat (1/12/2023).

Guswanto menjelaskan, peningkatan kondisi cuaca tersebut dipicu oleh peningkatan aktivitas MJO (Madden Julian Oscillation) dan diperkuat dengan aktifnya fenomena gelombang Rossby ekuatorial di sekitar wilayah Indonesia.

“Serta terdapat pola-pola pusaran angin yang menyebabkan terbentuknya area perlambatan dan belokan angin sehingga turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang cukup masif terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, termasuk wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Lebih lanjut, Guswanto mengungkapkan pada 30 November 2023, berdasarkan hasil pemantauan potensi hujan di wilayah Jabodetabek dari citra radar cuaca BMKG pada hari Kamis, teridentifikasi bahwa curah hujan intensitas lebat telah terjadi di wilayah Bogor yang meliputi wilayah Puncak dan sekitarnya sejak sekitar pukul 16.00 WIB dan hingga pukul 18.00 WIB kondisi hujannya semakin meluas ke wilayah sekitar Bogor lainnya.

“Kondisi curah hujan lebat di wilayah selatan Jabodetabek (Puncak, Bogor dan sekitarnya) seperti yang terjadi pada 30 November tersebut masih dapat terjadi untuk beberapa hari kedepan, termasuk juga untuk wilayah Jabodetabek sebelah Utara (DKI Jakarta dan sekitarnya), di mana hujan dapat terjadi pada malam-dini hari bahkan di pagi hari dengan intensitas cukup variatif ringan hingga sedang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605/cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577/cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189563/cuaca_ekstrem-1LsJ_large.jpg
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189111/bmkg-qNoi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 91S Picu Peningkatan Hujan di Sumatera, BMKG: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187525/menko_pmk_pratikno-Mtyj_large.jpg
Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673/siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement