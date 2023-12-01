Transjakarta Tambah Pengalihan Rute Imbas Demo

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali melakukan penambahan penyesuaian pada dua rute dampak adanya kegiatan aksi massa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12/2023).

Kedua rute tersebut ialah Kampung Melayu - Tanah Abang via Cikini (5M) dan rute Gondangdia - Balaikota (2Q).

Hingga saat ini sudah ada sebanyak tiga rute yang dilakukan penyesuaian, sebelumnya diberlakukan lebih dulu pada rute Pulogadung - Monas (Koridor 2).

Penyesuaian rute ini diharapkan agar tetap memfasilitasi kebutuhan mobilitas pelanggan menuju lokasi tujuan masing-masing selama kegiatan aksi massa berlangsung.

Penyesuaian yang dilakukan yakni:

1. Rute Kampung Melayu – Tanah Abang via Cikini (5M), penyesuaian berlaku untuk arah Tanah Abang, sementara arah sebaliknya beroperasi normal.

Rute penyesuaian:

Setelah bus Telkom - lurus terus - belok kiri Gambir 1 - tekuk kiri jln Medan merdeka Utara – Lampu merah Istana - Jln Majapahit - Pertigaan ke kiri - Abdul Muis - Bus Stop Milenium > Tanah Abang.

Bus stop yang tidak melayani pelanggan sementara: Bus stop Balaikota; Bus stop Perpustakaan Nasional; Bus stop Dana reksa; Bus stop Wisma Mandiri; Bus stop Kementrian Agama; Bus stop Jembatan Serong