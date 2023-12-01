Kronologi Wanita Cantik Tewas Gantung Diri Usai Diselingkuhi Pacarnya

JAKARTA – Seorang wanita cantik, nekat gantung diri di pagar lantai dua indekos di wilayah Makasar, Jakarta Timur. MAM (21) diduga nekat bunuh diri lantaran frustasi putus cinta dan juga diselingkuhi kekasihnya.

Kanit Reskrim Polsek Makasar, Iptu Eko Bayu mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Jasad koran ditemukan warga dalam kondisi menggantung pada Kamis kemarin (30/11/2023) sekira pukul 05.30 WIB di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.

Eko mengatakan, motif bunuh diri wanita cantik ini baru diketahui setelah polisi mengecek ponsel pribadi milik MAM.

"Kemarin itu kejadiannya diketahui warga sekitar jam 05.30 WIB pagi. Kemudian kita periksa saksi-saksi memang karena bunuh diri faktor percintaan. Kita cek handphone-nya dia diputusin pacarnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Eko melanjutkan, MAM frustasi karena hubungannya dengan kekasihnya sudah berjalan cukup lama dan jauh. Akan tetapi, kekasih MAM menolak saat hubungannya hendak dibawa ke jenjang pernikahan.

"Hubungan almarhum ini dengan pacarnya kayaknya sudah jauh, dia pengen minta nikah tapi si pacarnya selingkuh lagi dengan wanita lain. Dari pihak keluarga yang tinggal bersama MAM, sudah mengetahui ini karena percintaan," tutur Eko.

Eko menjelaskan, MAM yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga bekerja merantau ke Jakarta. Lantaran merantau tersebut, keluarganya yang tinggal Flores, Nusa Tenggara Timur, belum bisa mendampingi korban ketika dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi.