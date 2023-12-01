Waspada! Pengedar Uang Palsu Modus Top Up Beraksi di Bekasi

BEKASI - Kasus uang palsu terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi modus yang dilakukan pelaku yakni dengan top up uang digital.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Hotma Sitompul membenarkan adanya penipuan modus pembayaran pakai uang palsu tersebut.

Dari keterangan awal kejadian itu terjadi pada Rabu 29 November 2023 sekira pukul 19.40 WIB malam, di sebuah konter pulsa Kampung Sayuran, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran.

"Ada laki-laki ke konter dengan maksud tujuan pengisian saldo (top up uang digital)," ujarnya, Jumat (1/12/2023).

Pengisian saldo atau top up uang digital itu senilai Rp 500 ribu ke sebuah nomor telepon. Namun pirasat korban yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku yang berjumlah dua orang itu tidak melangsungkan transaksi.