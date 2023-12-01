Ada Demo PA 212, Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas di Monas Besok

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, akan melakukan rekayasa lalu lintas terkait pelaksanaan Reuni 212, Munajat Kubro dan Doa Bersama Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina oleh PA 212 di Monas Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Desember 2023 besok.

"Kegiatan Reuni 212 akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan selesai di Monas, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat," ujar Syafrin Liputo, Jumat (1/12/2023).

Untuk menunjang kegiatan tersebut pihaknya bersama kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional apabila terjadi kepadatan lalu lintas pada saat pelaksanaan kegiatan Reuni 212.

Rekayasa lalu lintas tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni:

a. Arus lalu lintas dari arah Selatan (Tugu Tani) yang akan menuju ke arah Barat (Tanah Abang) dialihkan menuju ke Jl. Medan Merdeka Timur-Jl. Perwira-Jl. Katedral-JI. Veteran-JI. Ir H. Juanda-Jalan Suryopranoto-dst;