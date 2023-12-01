MNC Vision Bersama MNC Peduli Beri Santunan ke Anak-anak Yatim Piatu, Pendiri Yayasan: Bermanfaat untuk Mereka Sekolah

JAKARTA - MNC Vision menggandeng MNC Peduli untuk giat CSR memberikan santunan ke Yayasan Yatim Piatu Anak Ceria Indonesia. Founder yayasan bernama Dessy Kartikasari menjelaskan santunan itu sangat bermanfaat, terutama untuk anak-anak usia sekolah.

Acara pemberian santunan itu berlangsung di Yayasan Yatim Piatu Anak Ceria Indonesia, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat (1/12/2023) sore WIB. Acara itu dihadiri langsung oleh Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk, Tito Abdullah.

BACA JUGA: MNC Vision Bersama MNC Peduli Beri Santunan ke Yayasan Yatim Piatu Anak Ceria Indonesia

Puluhan anak dari rentang usia SD-SMA berkumpul untuk mengikuti acara itu. MNC Vision bersama MNC Peduli menyerahkan donasi berupa sembako dan seragam sekolah untuk yang duduk di SD, SMP dan SMA.

"Terima kasih kepada MNC Vision dan MNC Peduli yang telah memberikan banyak sekali bingkisan pada hari ini," ujar Dessy dalam sambutannya.

"Sangat bermanfaat buat adik-adik, terutama seragam sekolah karena kebetulan Januari ada kenaikan semester. Pertumbuhan mereka sangat bagus. Butuh ukuran seragam yang baru," sambungnya kemudian.