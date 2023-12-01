Beredar Surat Dishub Kota Bogor Larang APK di Angkutan Umum

BOGOR - Beredar surat edaran dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor terkait penempelan alat peraga kampanye Pilpres 2024. Yang mana, Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang untuk ditempelkan pada angkutan umum di wilayah Kota Bogor.

"Dilarang untuk menempelkan stiker alat peraga kampanye pada angkutan umum di Kota Bogor," bunyi surat dikutip MNC Portal, Jumat (1/12/2023).

Adapun surat edaran dengan nomor 500.11.14.1/1236 itu ditujukan untuk pimpinan badan hukum atau pemilik angkutan umum di Kota Bogor.

"Surat edaran ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sanksi bagi kendaraan yang tetap memasang alat peraga kampanye akan dilakukan penertiban paksa hingga pencabutan izin trayek," tutup isi surat edaran.

Surat edaran itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra tertanggal 30 November 2023.

(Awaludin)