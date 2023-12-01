Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beredar Surat Edaran Dishub Kota Bogor Terkait Larangan APK di Angkutan Umum, Ini Jawaban Plt

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:27 WIB
Beredar Surat Edaran Dishub Kota Bogor Terkait Larangan APK di Angkutan Umum, Ini Jawaban Plt
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra angkat bicara terkait beredarnya surat terkait larangan menempelkan alat peraga kampanye pada angkutan umum. Larangan tersebut rupanya masih dalam pembahasan internal Dishub Kota Bogor.

"Masih kami bahas di internal Dishub," kata Marse dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).

Belum ada penerapan terkait larangan tersebut. Karena juga tengah dikoordinasikan dengan KPU Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor terkait aturannya.

"Belum (penerapan), makanya mau dikoordinasikan juga dengan KPU dan Bawaslu," jelasnya.

Adapun alasan atau dasar Dishub Kota Bogor terkait larangan alat peraga kampanye pada angkutan umum tersebut lebih kepada faktor keselamatan.

"Lebih ke keselamatan dan jarak pandang. Tapi masih kami bahas sih," tutupnya.

