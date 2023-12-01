Mahfud MD Sebut Jadi Cawapres Tugas dan Tanggung Jawab, Tak Ada Transaksi

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Partai Perindo Mahfud MD menegaskan dirinya menjadi cawapres bukan merupakan tugas dan tanggung jawab, tidak ada transaksi apapun.

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan bahwa dirinya menjadi Cawapres tidak mendekati siapapun bahkan tidak melakukan lobi dengan partai manapun.

“Misalnya saya menjelaskan saya itu menjadi calon wakil presiden dulunya tidak mendekati siapapun, ndak melobi siapapun karena karena katanya kalau menjadi wakil presiden itu biayanya triliunan,” kata Mahfud usai menghadiri Mukernas MUI, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (1/12/2023).