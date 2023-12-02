Tonton Teater Musuh Bebuyutan, Mahfud MD: Pejabat dan Politisi Mesti Nonton Ini

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo Mahfud MD ikut menonton teater bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Teater itu berisi kritik penyelenggaraan pemerintah.

Beberapa adegan yang ditampilkan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan yang tengah atau sempat hangat dibicarakan. Misalnya isu perpanjangan Presiden menjadi tiga periode, politik dinasti hingga isu Mahkamah Konstitusi (MK).

Merespons teater tersebut Mahfud menyebut pertunjukkan ini merupakan salah satu bentuk kritis yang hadir dari masyarakat. Ia pun menyanjung acara tersebut.

“Penampilannya bagus, kemudian pesan-pesan politik dan pesan sosial bagus,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jumat (1/12/2023).