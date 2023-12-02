Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Pesan Pertunjukan Teater Musuh Bebuyutan Pemerintah Harus Berada di Tengah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:31 WIB
Mahfud MD: Pesan Pertunjukan Teater Musuh Bebuyutan Pemerintah Harus Berada di Tengah
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo Mahfud MD menyanjung acara teater bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Ia mengaku mendapat pesan dalam menonton pertunjukan teater tersebut agar Pemerintah harus berada di tengah.

Hal itu menanggapi isi dari pentas teater yang kental dengan kritik terhadap pemerintah. Beberapa adegannya misalnya isu perpanjangan Presiden menjadi tiga periode, politik dinasti hingga isu Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Pesannya) Bagaimana menyelenggarakan pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil dan jujur,” kata Mahfud MD di lokasi, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mendapat pesan agar Pemerintah harus berada di tengah-tengah selama penyelenggaraan Pemilu. Artinya, pemerintah harus berada posisi netral dalam penyelenggaraan Pemilu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/510/2959996/mahfud-md-hadiri-drama-musuh-bebuyutan-indonesia-kita-di-yogyakarta-pHm3yGlPnI.jpg
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement