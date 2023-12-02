Mahfud MD: Pesan Pertunjukan Teater Musuh Bebuyutan Pemerintah Harus Berada di Tengah

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo Mahfud MD menyanjung acara teater bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Ia mengaku mendapat pesan dalam menonton pertunjukan teater tersebut agar Pemerintah harus berada di tengah.

Hal itu menanggapi isi dari pentas teater yang kental dengan kritik terhadap pemerintah. Beberapa adegannya misalnya isu perpanjangan Presiden menjadi tiga periode, politik dinasti hingga isu Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Pesannya) Bagaimana menyelenggarakan pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil dan jujur,” kata Mahfud MD di lokasi, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mendapat pesan agar Pemerintah harus berada di tengah-tengah selama penyelenggaraan Pemilu. Artinya, pemerintah harus berada posisi netral dalam penyelenggaraan Pemilu.