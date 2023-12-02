Serap Kritik Teater Musuh Bebuyutan, Mahfud MD Akan Jalankan Pemerintahan Tak Main Tipu-Tipu

JAKARTA - Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3, Mahfud MD menyerap setiap pesan dan kritik dalam pertunjukan Teater Indonesia Kita bertajuk 'Musuh Bebuyutan' di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023) malam.

Dia pun akan menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga tidak main tipu-tipu usai menonton pertunjukan tersebut.

"Ya kritik sosial bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik, menjadi pemerintah yang adil jujur, selalu berada di tengah, tidak main tipu tipu itu pesan tadi banyak," ucap Mahfud.

Pantauan MNC Portal Indonesia Teater Indonesia Kita juga menampilkan sejumlah tokoh diantaranya Cak Lontong, Inayah Wahid, Butet Kertaredjasa, Marwoto, Happy Salma dan lainnya.