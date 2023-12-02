Mahfud MD Diberi Gelang Merah oleh Pendukung Milenial, Ini Makna Filosofinya

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara nonton teater bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ di Taman Ismail Marzuki, Jumat (1/12/2023).

Usai menghadiri acara itu, Mahfud MD tiba-tiba didatangi kelompok milenial dan diberikan sebuah gelang merah.

Momen itu terjadi saat pentas teater telah rampung ditampilkan. Saat hendak menuju kendaraannya dan meninggalkan lokasi sejumlah pemuda menghampirinya.

Pemuda itu kemudian meminta izin untuk memberikan gelang merah darinya. Mahfud MD kemudian menyerahkan tangannya dan membiarkan pemuda itu memakaian gelang ke tangannya.

“GM, Ganjar Mahfud, Gerakan Milenial. Milenial dan Gen-Z siap dukung Ganjar dan Mahfud,” kata Pemuda bernama Fandi, Jumat (1/12/2023).