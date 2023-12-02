Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Mahfud MD Swafoto dan Salaman dengan Penonton Teater Musuh Bebuyutan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:58 WIB
Momen Hangat Mahfud MD Swafoto dan Salaman dengan Penonton Teater Musuh Bebuyutan
Cawapres Perindo Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Momen Cawapres Partai Perindo dengan nomor urut 3, Mahfud MD menyapa, swafoto, hingga salaman dengan penonton Teater Indonesia Kita di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia Mahfud MD menyaksikan pentas teater sejak pukul 20.39 WIB hingga 22.50 WIB. Mahfud MD hadir dengan gaya stylish seperti anak muda menggunakan jaket bercorak warna-warni.

"Terima kasih Pak Mahfud telah hadir," ucap Butet Kertaredjasa di atas panggung teater.

Terlihat Mahfud melambaikan tangan, selanjutnya menyalami penonton saat hendak keluar ruangan teater. Kemudian Mahfud MD di area luar teater juga disambut hangat relawan dan penonton yang didominasi kalangan millenial. Tak jarang Mahfud MD diajak swafoto oleh penonton yang hadir.

Mahfud MD mengambil pesan terkait menjalankan roda pemerintahan dengan baik hingga tidak main tipu-tipu usai menonton Teater Indonesia Kita bertajuk 'Musuh Bebuyutan' itu.

"Ya kritik sosial bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik, menjadi pemerintah yang adil jujur, selalu berada di tengah, tidak main tipu tipu itu pesan tadi banyak," ucap Mahfud.

(Fakhrizal Fakhri )

      
