Nilai Sosok Mahfud MD Tegas, Pendukung: Itu yang Dibutuhkan Milenial

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dinilai tegas dan cocok sebagai pemimpin negara Indonesia. Sosok tegas itu juga dinilai dibutuhkan oleh kaum milenial.

Hal itu dikatakan oleh Fandi Lesmana, salah satu kaum milenia yang tergabung dalam relawan Ganjar Pranowo (Jarwo) Centre Indonesia. Ia menyempatkan diri untuk menemui Mahfud MD yang tengah menonton teater bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat.

“Pak Mahfud punya prinsip yang tegas yang tidak bisa dibayar secara pragmatis pokoknya kalau memang taat konstitusi yang harus kita taatin, sosoknya tegas,” ungkap Fandi, Jumat (1/12/2023).

Sosok tegas yang dimaksud, kata dia, utamanya pada segi hukum, Mahfud dinilai tidak memiliki tawar-menawar tentang proses hukum. Ia pun menilai sosok seperti itulah yang dibutuhkan Indonesia khususnya kaum milenial.