Panglima Ajukan Kenaikan Uang Lauk Pauk Prajurit TNI

JAKARTA - Saat fit and proper test Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disampaikan visi dan misi Panglima TNI serta implementasi prioritas Panglima TNI, yakni well trained, well equiped dan well paid, dim ana Prajurit TNI harus terlatih, memiliki persenjataan yang canggih serta memiliki kesejahteraan yang baik.

Sehingga diharapkan para prajurit bisa profesional dalam menjalankan tugasnya serta bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Terkait well paid Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali menyampaikannya usai penyerahan tongkat estafet kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui upacara serah terima jabatan, bertempat di Mabesad, Jakarta, Jumat 1 Desember 2023.

Panglima TNI menyampaikan masalah kesejahteraan prajurit TNI, bahwa hal tersebut sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas kabinet.

“Beberapa waktu lalu, telah dilakukan rapat terbatas dengan bapak Presiden diikuti oleh Menteri Keuangan kemudian Bappenas, Menteri BUMN dan Kapolri, saya menyampaikan bahwa uang lauk pauk prajurit itu masih di bawah standar yaitu Rp88 ribu,” ungkapnya.